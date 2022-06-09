港增558確診涉14宗變異病毒 估計各區共十多條傳播鏈



本港昨日再增五百多宗確診個案，學校呈報個案微升至九十多宗，當局發現多十四宗疑帶變異病毒株BA.2.12.1個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計各區共有十多條傳播鏈，而疫情有輕微上升，情況要再觀察。



新確診的五百五十八宗個案中，包括二百五十七宗經核酸檢測陽性，及三百○一宗過去幾日快測呈報並經核酸覆核陽性個案，無新增死亡個案。

再多十四宗疑涉BA.2.12.1，當中部份未找到關連個案，其中一名五旬女子居於太古城高山台廬山閣，同大廈早前有不同層及不同座向的單位有人確診。另有兩宗都居住在東區，是筲箕灣東欣苑歡欣閣和鰂魚涌寶峰園，互不相識，但在上周三下午到過太古城阿詩瑪雲南餐廳用膳。張竹君估計各區共有十多條傳播鏈，但暫時無嚴重個案。

學校呈報個案有九十四宗，涉及八十七所學校，分別有六十一名學生及三十三名教職員，其中九龍塘方方樂趣英文小學再增兩名學童染疫，患者是兩兄弟，其中一人就讀早前已有學生染疫的2F班；香港仔新加坡國際學校有兩名老師及一名職員快測陽性，學校將停課一、兩日以大清洗。



酒吧群組方面，砵甸乍街酒吧LINQ再多兩人染疫，累計九十五人確診；分析顯示LINQ群組與The Iron Fairies群組的基因相似，相信是因為其中三名顧客曾到訪The Iron Fairies後，再於一周後到訪LINQ，造成傳播。