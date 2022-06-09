■楊恩健表示，消防處會致力執行《危險品條例》。

消防處除了救急扶危，亦負上護港衞國重責，上任近三個月的消防處處長楊恩健指出，部門不但和其他紀律部隊展開反恐演練，同時嚴厲執法，防範不法份子利用危險品危害社會和國家安全，一旦發生涉及危險物質的恐襲，危害物質專隊會出動救人，並利用最先進的無人機和滅火機械人提升救援效率。楊恩健在消防及救護學院接受訪問時表示，部門重視香港回歸祖國二十五周年，由於慶典涉及多個場地和項目，去年成立委員會籌備緊急預案和資源調配，並進行一系列操練，委員會因應「七一」將至，會啟動「處長指揮室」統籌所有應急資源及制定相關策略。他指消防處與其他紀律部隊成立跨部門反恐專責組，為反恐做足準備，包括制定相關策略和演練，「部門支持警方執法，同事會參與特務警察行動」。為防範不法份子利用危險品危害社會和國家安全，楊恩健說消防處會致力執行《危險品條例》，該處危險品課亦向售賣和儲存危險品的公司或倉庫展開宣傳教育，呼籲他們發現有人購買大量危險品時通知消防處跟進，若發生涉及危險物質例如毒氣的恐襲，消防處會派出危害物質專隊處理。他提醒市民如不幸遇到恐襲，要緊記「應急三識」，分別是「識滅火」、「識自救」和「識逃生」，只要市民懂得離開現場，救援行動將事半功倍。為提升救援效率，消防已引入一系列科技，例如無人機和滅火機械人，第四代調派系統亦將於明年投入服務，新系統利用雲端運算掌握實時交通情況，加上外來供應商數據，能讓救護車在最快時間到達報案人位置。處方模擬車輛起火後操控滅火機械人近距離射水，大型旋翼無人機則在高空斟察，必要時製作3D圖像，方便人員制定行動策略，一旦發生重大事故，救援工作會如虎添翼。