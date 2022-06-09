膠袋徵費擬倍增至1元 買盒裝雞蛋不派袋

環保署公佈優化塑膠購物袋收費計劃，包括收緊豁免情況，只有購買沒包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則；而盒裝雞蛋、膠裝盒的藍莓、網袋包裝薯仔，由於已能有效地把所載食品與外界環境妥為分隔，因此均無豁免。
政府亦建議，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平，建議每公升九角八仙，目標是在明年首季實施。
低壓槽襲港，昨天多區天昏地暗，傾盤大雨，天文台一度發出紅色暴雨警告信號。受暴雨影響，部份區域出現山泥傾瀉、路面積水，元朗公路一度如陸上行舟，但有女行山客罔顧惡劣天氣，偕男友人在風雨下行澗，至新娘潭一石...
2022-06-09
為吸引和留住人才，上海宣佈放寬落戶政策，允許全球排名前五十名院校的中國畢業生，返國後在上海全職工作便可以直接落戶。上海市人社局近日發佈《關於助力復工復產實施人才特殊支持舉措的通知》，提及實施落戶新政，...
2022-06-09
俄烏繼續在烏東頓巴斯地區激戰，俄軍稱已控制盧甘斯克州九成七土地。烏克蘭總統澤連斯基形容，烏軍正以「絕對的英勇」進行防禦。俄軍宣稱已控制盧甘斯克州九成七土地，並打通一條陸路通道，連接克里米亞半島，包括修...
2022-06-09
多個焦點新盤部署推售，由恒基發展的紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯亦於短期登場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快明日上載樓書，預計本周內開放示範單位及公佈首張價單，最快下周內進行銷售，首...
2022-06-09
港股市底逐步改善，中國遊戲版號發放再惹監管鬆綁憧憬，阿里系領軍科網股突圍，阿里巴巴（9988）勁飆一成重返紅底，阿里健康（241）亦急漲逾11%，帶動恒指高收482點或2.2%，報22014點，相隔兩...
2022-06-09
西班牙上仗派副選作客和捷克，於歐洲國家聯賽A2組兩戰還未打開勝利之門，叫教練安歷基甚為不滿，今晚造訪瑞士料將派遣強陣出擊。陣中新星加維上仗刷新狂牛最年輕入球者紀錄，今仗可望續任正選助國家隊敲響勝鼓，客...
2022-06-09
COLLAR推出成軍後首個綜藝節目《我哋係COLLAR》，節目中8個女仔相處融洽，究竟組團5個月嘅佢哋有幾了解對方？《頭條》做了個測試，先問各人近期開心事、傷心事、網購經歷，以及常講電話對象等，再考考...
2022-06-09
香港多年來嘗試引入海外醫生，成效不彰，原因之一，是醫學團體要求來港執業者須先通過本地試，成為障礙，而海外醫生出路多，未必有興趣來港執業。港府早前公佈第一批認可海外大學醫科資格，讓相關學士或博士免試來港...
2022-06-09
昨日快活谷賽事跑變化地，羅富全憑「越駿知己」和「以戰養戰」起孖，賽後領先無馬贏的蔡約翰三W。至於為「越駿知己」建功的莫雷拉，另贏賀廄「日就月將」包辦第六口孖寶，並因亞軍較多而壓倒潘頓，最終成為騎師王。...
2022-06-09