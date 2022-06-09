膠袋徵費擬倍增至1元 買盒裝雞蛋不派袋

本港自二○○九年起徵收膠袋稅，政府計劃年底把膠袋徵費倍增至一元，同時取消對冷凍食品、非氣密包裝食品等豁免安排，意味市民買盒裝雞蛋、雪糕等食品均不會獲發膠袋。



環保署公佈優化塑膠購物袋收費計劃，包括收緊豁免情況，只有購買沒包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則；而盒裝雞蛋、膠裝盒的藍莓、網袋包裝薯仔，由於已能有效地把所載食品與外界環境妥為分隔，因此均無豁免。



政府亦建議，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平，建議每公升九角八仙，目標是在明年首季實施。