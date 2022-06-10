僱主組織籲勿嫌棄 助滅蟲 新印傭頭蝨帶入屋惹少主

■Anny清潔女傭房間時，發現地上有仍活着的頭蝨。

■Anny從女傭頭髮上捉到的頭蝨。

若家中成員有頭蝨，隨時傳開，全家中招。有網民近日在社交平台發文，指年幼女兒突然有頭蝨，檢查家中各人頭髮後，於新抵港的印傭頭髮上發現大量頭蝨蛋，疑她是源頭。由於頭蝨會傳人，令僱主頭痛不已，事件亦引起熱烈討論。有外傭組織強調，這只是罕見個別例子，大多數印傭都注重個人衞生，絕少有頭蝨，建議僱主多關注外傭身體狀況，減少出問題。Anny和丈夫都是上班族，育有一對分別十七和十三歲子女，家中原外傭今年八月約滿，早前透過外傭公司請了一名新印傭，幾經波折，她終在四月尾抵港，入住檢疫酒店隔離一周後，印傭上月六日入屋開工，與將離開的舊外傭交接。Anny稱，自己之前請過四次外傭，知道要做預防措施，「就算港人外遊回來，行李篋都有可能暗藏木蝨，所以印傭入屋前，我叫她丟了舊有行李篋，我買一個新的給她。」僱主立時全屋消毒印傭到來後，兒子暫睡沙發騰出房間給她，年幼女兒則和舊女傭同房睡。Anny稱，新印傭長頭髮，已提醒她多洗頭，「她頭皮沒特別痕癢，所以沒再探究。」上周五假日，舊女傭替女兒梳頭時，赫然發現頭蝨，愈梳愈多。由於這東西會傳人，Anny立即尋找源頭。為免新請的印傭難受，她先檢查其他家中各人頭髮，沒有發現，「到新印傭查看頭髮時，見到很多白色橢圓形的蝨蛋，好恐怖。」由於女兒身體有問題很少外出，她相信新印傭是源頭，「立即買滅蝨藥水成間屋消毒，又丟棄她的枕頭被鋪，當晚叫她用毛巾包頭，第二朝找來代理跟進。」Anny說，對事件有陰影，總覺得一些物品上都藏有頭蝨。事件引起網民熱烈討論，有僱主都說有相同經歷，覺得最好請短頭髮的外傭。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒接受本報查詢時說，事件肇因或是這名新印傭的個人習慣問題，屬個別事件，強調大多數外傭都很衞生。她又說，若發現外傭生頭蝨，不要嫌棄外傭，應提供協助，「可帶外傭去電髮，因藥水可殺死頭蝨，又或睇醫生，這樣做外傭會心存感激。而外傭知道自己有頭蝨，亦應該坦承告訴僱主，大家共同處理。」