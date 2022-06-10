醫生：與患者保持距離防中招

皮膚科醫生陳湧（圖）說，頭蝨感染途徑多是「頭掂頭」，所以小朋友感染頭蝨機會較大，因為他們跟其他人有較多親密接觸，「共有物品都有可能，但機會不大。」他說頭蝨只會爬行，不會跳躍和飛行，所以跟患者保持距離的話，不用太擔心被惹到。



陳指，患者通常會頭部痕癢，如抓到破損會受感染而刺痛，所以最好盡快處理。他建議患者可連續多天洗頭時加護髮素，再用密度高梳子梳頭，「由髮根梳到髮尾，希望梳走頭蝨和蝨蛋。」患者應求醫，醫生會處方有殺蟲功效的藥水，每星期搽一次，兩星期就見效，「如果不去處理，頭蝨會愈來愈多，頭皮痕癢情況會變得嚴重，亦較大機會傳給其他人。」