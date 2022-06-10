﻿警將駐守灣仔兩酒店﻿﻿ 保護入住新舊班子官員﻿

七月一日是香港回歸二十五周年的重要日子，據悉，即使目前未確定會否有國家領導人來港，但當局做好多方面準備，包括新舊政府各主要官員連同近千名工作人員，之前會入住灣仔酒店，接受閉環隔離至少七日，作為抗疫手段。而警方將動員G4、反恐特勤隊、神槍手等警力，重重保衞相關的兩間酒店及一帶會場。



習近平五年前訪港，當時下榻在灣仔會展旁的萬麗海景酒店。據該酒店的網站顯示，七月一日前後的日子已不能預訂房間。萬麗海景酒店職員回應傳媒查詢時說︰「這邊看到日子已滿，我們從六月二十三日開始房間已滿，直至七月二日開始才有房。」而鄰近的君悅酒店，同段時間亦顯示未能預約房間。

萬麗酒店6·23起房間已滿



據悉，出席七月一日回歸二十五周年慶典的新舊問責班子，以及近千名工作人員，將要在六月二十三日起入住其中一間酒店七天，接受閉環式管理，以準備一旦有領導人來港主禮。為了保安需要，當局不會透露詳情。



至於會否有領導人來港，仍需要視乎未來兩周本港疫情的發展。由於今年是香港回歸二十五周年，亦是政府換屆的日子。外界一直關注國家主席習近平會否來港，親自主禮新政府就職典禮。翻查資料，二○一七年習近平來港三天，新華社在他來港前四天才發稿報道。

警相關處所設觀察站



為確保七一香港回歸活動順利，警方將動員龐大警力，據悉，警方已向相關的兩間酒店周圍的大廈和處所發出信件，要求提供協助，讓警方設立觀察站。 而據悉，警員將進駐圍繞灣仔兩間酒店周邊的處所，並會出動G4特警、反恐特勤隊保護重要人物和新舊班子官員。據悉，亦會有神槍手在附近布防，必要時採取射擊，遏止任何人對重要人物作出不利的行為。