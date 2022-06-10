滅蟲公司四招 防蝨隨外傭入屋

不少印傭的家鄉，在偏離地區，環境較落後，有機會來港時隨身帶蝨。而外傭來港後，放假時喜歡到外傭宿舍，又或到公園坐在地上，亦有機會惹蝨。滅蟲公司「觀林蟲害」負責人Henry就提供以下貼士給僱主，預防蝨害隨外傭入屋。



一、換篋洗衣服。新請外傭抵步入屋前，僱主最好叫外傭掉棄舊篋，買一個新篋給她。外傭入屋後，除了立即梳洗，還要將所有衣服清洗。



二、熱水洗衫。外傭每次放假外出回家，最好立即沖涼洗頭，衣服以熱水加消毒藥水清洗。



三、清理雜物。吩咐外傭經常清理家中雜物，而枕頭袋和牀單笠被套亦要經常清洗。



四、勿買二手用品。教導外傭不要購買二手衣服和用品，這些物品有機會藏有木蝨。