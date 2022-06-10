﻿撤積金對沖草案 ﻿﻿立法會三讀通過﻿

歷經兩屆政府合共六年半推動，立法會昨日終於三讀通過取消強積金對冲法案，預計二○二五年落實。勞工界議員表示歡迎，但不滿法例要到二五年才實施，敦促政府提前落實日期。有商界議員期盼擔憂的問題，如勞資關係惡化等，日後不會出現。政府會為僱主提供為期二十五年的資助計劃，預計涉及三百三十二億元。



取消強積金對冲草案昨午在立法會進入三讀程序，最終有七十二票贊成、五票反對、十二票棄權，獲得通過。法案獲通過當刻，會議廳一度傳出掌聲。

特首籲商界合力做大個餅



通過的方案保留遣散費及長期服務金計算公式，即平均月薪三分二乘以服務年期，上限為三十九萬元；政府預期要到二○二五年才能落實方案，即此前仍可對沖，但落實後，僱主不能再對沖，並強制設立專項儲蓄戶口，每月供款相當於僱員入息百分之一的金額，上限為年度入息百分之十五，以支付遣散費及長期服務金。實施前三年，僱主支付每名僱員上限為三千元；第九年上限為五萬元。



特首林鄭月娥形容是加強僱員退休保障的重要里程碑，呼籲商界以長遠角度配合勞工權益政策，「合力做大個餅」；政府會全力推進配套安排，包括在下一個立法年度，為僱主設立專項儲蓄戶口等。勞工及福利局局長羅致光則指歷經兩屆政府，合共六年半的努力，終於通過草案是歷史性時刻，期望能在二○二五年落實方案，但強調現時無法估計屆時的經濟狀況，「要做嘅事就應該去做」。



工聯會議員吳秋北指現時「被對沖」的打工仔正在流血，強調取消對沖後，政府要訂出明確的實施日期，不應拖至二○二五年「積金易」平台推出後才實施。自由黨議員邵家輝指商界已預計草案會獲通過，期望商界憂慮的問題不會發生，例如勞資關係惡化、就業市場不穩定等。經民聯議員盧偉國則指唱出已故歌手陳百強《眼淚為你流》的歌詞：「眼淚在心裏流，苦痛問你知否」，指歌詞清楚表達工商界中小微企在困境之下的心聲。