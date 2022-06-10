林鄭稱無愧五年任期 盼過渡房屋工作繼續努力

■林鄭說已交出一張無愧於自己嘅成績表，亦為四十二年嘅公務生涯劃上了一個完整嘅句號。

行政長官林鄭月娥昨日出席任內最後一次立法會答問會，不時語帶哽咽，形容五年任期以來，香港遇驚濤駭浪，面臨的挑戰是回歸以來前所未有，但自己交出一張無愧於自己的成績表，為四十二年公務生涯劃上完整句號。林鄭在立法會答問會上說，五年任期以來，香港無可否認遇到回歸以來最嚴峻的局面，挑戰前所未有、風高浪急，強調推動自己勇往直前、無畏無懼的，是一份強烈的歷史使命感及時代的責任感。她指，一七年當選後，首次參加答問會，曾很喜歡到立法會，但當時官員與議員缺乏互信，議會不斷「拉布」，令她心痛。其後兩年，她試過與不同黨派的議員溝通，而一七及一八年的《施政報告》亦獲議會致謝。但反修例風波發生後，說明良好行政及立法關係必須建基於「一國」的原則，若有鼓吹「港獨」的人通過選舉進入特區政治體制，重則企圖顛覆特區政權，因此要徹底改善行政、立法關係，必須確保愛國者治港。常看習主席「天書」林鄭說，過去五年，無一刻後悔接受任命，亦無一刻想過辭職，強調中央的諄諄囑咐，為自己工作帶來很大底氣，又形容在本屆政府就任時，國家主席習近平曾發表「堅持四個始終」的演講，成為她面對困難的一本「天書」。她形容：「儘管社會對我嘅工作評價不一，在座各位議員對於我領導嘅特區政府，亦認為有改善嘅空間，但我可大膽講一句，我已交出一張無愧於自己嘅成績表，亦都為我四十二年嘅公務生涯劃上了一個完整嘅句號。」五年挑戰風高浪急對於有議員關注公務員體制改革，林鄭承認，公務員制度有改善空間，正如港澳辦主任夏寶龍所指要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」。她相信，絕大部份公務員「交到功課」，做到「會幹事、能幹事、幹成事」，只是稍為欠缺「想幹事」，該問題值得未來政府探討。林鄭坦言，目前挑戰很大，因內地與外國抗疫理論措施不同，在中間的香港要做到兩全其美方案，很考功夫。若以去年同內地討論的方案為基礎，短期內看不到通關可能性，需要新一屆政府日後與內地討論，看有否調整空間。此外，林鄭相信，未來十年公營房屋數量會大增，強調本屆政府的公營房屋供應已比上屆政府的多了四成，至今已找到足夠土地興建二點一萬個單位，冀望下屆政府在過渡房屋等工作上繼續努力，發展商亦要繼續支持政府工作。