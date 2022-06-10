亞非法協香港仲裁中心開幕 可擴大香港法律樞紐範圍

律政司長鄭若驊在網誌表示，亞非法協香港區域仲裁中心在上月底正式開幕，凸顯本港作為亞太地區國際法律，及爭議解決服務樞紐的領導地位。



仲裁中心在宣佈成立後只用半年籌備就在上月二十五日開幕，她感謝國家協調及律政司同事的工作。



仲裁中心可推動香港及區內替代爭議解決服務，尤其是可以包括網上爭議，擴大在香港法律樞紐的範圍。



此外，上月底舉行的願景二〇三〇聚焦法治國際論壇，發佈建設法治社會的專責小組報告，提出司法獨立、法律面前人人平等及防止濫權等七項指標，律政司會致力跟進小組報告。