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亞非法協香港仲裁中心開幕 可擴大香港法律樞紐範圍

2022-06-10 列印
■鄭若驊表示亞非法協香港區域仲裁中心開幕凸顯本港作為亞太地區國際法律樞紐。
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律政司長鄭若驊在網誌表示，亞非法協香港區域仲裁中心在上月底正式開幕，凸顯本港作為亞太地區國際法律，及爭議解決服務樞紐的領導地位。

仲裁中心在宣佈成立後只用半年籌備就在上月二十五日開幕，她感謝國家協調及律政司同事的工作。

仲裁中心可推動香港及區內替代爭議解決服務，尤其是可以包括網上爭議，擴大在香港法律樞紐的範圍。

此外，上月底舉行的願景二〇三〇聚焦法治國際論壇，發佈建設法治社會的專責小組報告，提出司法獨立、法律面前人人平等及防止濫權等七項指標，律政司會致力跟進小組報告。
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