林鄭指工作刻不容緩 吸內地人才回復疫情前水平

特首林鄭月娥在立法會出席答問會時表示，有人擔心一九年反修例事件後，內地對香港會有負面看法，抗拒來港就學或工作；但本港八大院校招收的內地學生並無減少，而且質素很高，很多是有條件入讀北京大學或清華大學的高考狀元。

林鄭月娥說吸引人才的工作刻不容緩，相信疫情退卻，恢復免檢疫人員往來後，本港仍然是具吸引力的地方。

她又指政府去年推出的「傑出創科學人計劃」，招募到高水平的頂尖科學家，反應較預期好；入境處「輸入內地人才計劃」申請人數回復至疫情前水平，現時唯一局限是通關問題，期望下屆政府盡快解決問題。

另外，林鄭月娥指中資企業佔香港經濟板塊一大部份，一直鼓勵中資企業更多參與香港事務，包括資助文化藝術發展、扶貧等工作。