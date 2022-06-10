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香港故宮本月22日開館

2022-06-10 列印
■香港故宮會在下月二日開放。
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西九文化區早前落成開放M+博物館，大受市民歡迎，香港故宮則會在下月二日開放。
行政長官林鄭月娥昨日宣佈，會在六月二十二日與國家文化和旅遊部一同主持開館儀式。

林鄭又指，爭取香港故宮落戶香港時，會透過香港故宮，「講好故宮文化，講好中國故事」，強調願意在自己卸任後，推動有關的工作。
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