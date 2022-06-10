香港故宮本月22日開館

若家中成員有頭蝨，隨時傳開，全家中招。有網民近日在社交平台發文，指年幼女兒突然有頭蝨，檢查家中各人頭髮後，於新抵港的印傭頭髮上發現大量頭蝨蛋，疑她是源頭。由於頭蝨會傳人，令僱主頭痛不已，事件亦引起熱烈...

2022-06-10