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日報新聞 > 港聞

美股中段跌214點

2022-06-10 列印
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美國十年期國債息率高企在三厘以上，加上經濟數據較預期遜色，美股早段窄幅上落。杜指中段報三二六九六點，跌二百一十四點；納指則報一二○一○點，跌七十五點。滙控美國預託證券價格見五十點五三港元，跌零點零七港元；騰訊則見三百九十五點一九港元，升零點三九港元。
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