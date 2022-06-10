倫敦城市中名人聚居地West Hampstead Central全新豪宅隆重發售

全新豪宅項目West Hampstead Central，座落倫敦西北部最受歡迎之一且風景如畫的豪華住宅區West Hampstead，由英國發展商Astir在倫敦Zone 2發展的一個豪宅，項目備有94個優雅1房及2房單位，設有私人花園及各式尊貴生活設施，一應俱全。為買家提供一個千載難逢購買優質倫敦住宅機會。West Hampstead Central擁有倫敦區內獨特經典紅磚外墻建築風格。全部單位室內設計均精心策劃度身打造，採用高級裝潢材料，並設私人露台或陽台，起居環境愜意舒適。同時，項目擁有尊為住戶而設的特色頂層花園及庭院，並提供各式尊貴住戶設施，包括住戶禮賓服務及健身中心等。項目的地下設有零售 及商業空間，同時於一樓設共享工作空間供，可供住戶使用。West Hampstead Central位於倫敦其中一個風景美如畫的住宅區West Hampstead核心地段。項目位置絕佳，與周邊特色精品店、時尚咖啡廳及知名餐廳僅咫尺之距，一切細膩生活品味、方便社區設施都顯盡這區與眾不同風範。 毗鄰區內著名Hampstead中心及Belsize公園，步行或騎單車即可輕鬆前往，而附近餐飲食肆、購物商場、劇院及電影院等娛樂消閒設施僅信步之遙。倫敦最具標誌性之一漢普斯特德荒野(Hampstead Heath)公園，佔地800英畝，距離項目亦不過1.4英里，𣊬間即達方便之至。West Hampstead Central位處倫敦其中一個著名優質校網區，提供多類型學校滿足到小學、中學至大學不同年齡層的學生作選擇。區內著名私校林立，包括South Hampstead High School、Hereward House、Highgate School及The King Alfred School。對於年幼子女，這裡有兩所小學與項目亦僅幾步之遙，極為方便。對於大學生，輕鬆乘地鐵便可前住倫敦商學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及西敏大學等多間倫敦頂尖大學。項目座落West Hampstead黃金地段，前往倫敦各區的交通十分便利，距離West Hampstead地下鐵及地上鐵站，及Thameslink站只需約3分鐘步程。往Bond Street站僅約9分鐘車程， Waterloo站僅需約15分鐘車程，而前往金絲雀碼頭亦只需約26分鐘車程，對通勤出行是一大優勢。West Hampstead Central香港首次獨家物業展銷會將於6月11及12日(星期六及日)假座香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳舉行，如欲了解物業詳情，請致電+852 2842 4472或電郵IRS@savills.com.hk與第一太平戴維斯，國際住宅物業銷售聯絡。