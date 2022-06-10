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新一期居屋「白居二」周一攪珠

2022-06-10 列印
■今期居屋有北角驥華苑、啟德啟欣苑等，提供9000個單位。
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新一期居屋及「白居二」會在下周一攪珠，房委會發言人表示，「居屋二○二二」及「白居二二○二二」將分別進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序，結果會於下周一下午上載至房委會及房署網頁。房委會預計在今年第四季開始揀樓，並向白居二的成功申請者發出批准信。

今期居屋有北角驥華苑、啟德啟欣苑等七個項目，合共提供近九千個單位，售價介乎一百二十四萬至五百三十一萬元。當局早前收到二十多萬份申請表。
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