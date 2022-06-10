廠商會系列活動賀回歸

適逢香港回歸二十五周年及香港中華廠商聯合會八十八周年誌慶，廠商會推一系列慶祝活動，其中包括邀請八十八名基層學生和他們的家長，免費坐飛機在香港上空翺翔；又會與相關部門洽談於港珠澳大橋籌辦馬拉松，落實後再公佈詳情。



廠商會又計劃舉辦香港工商七人足球邀請賽等，而當疫情緩和，廠商會將組織訪京團，藉此讓中央領導更加了解香港工業界的最新發展。同時，為加強中小企業對「環境，社會及管治」（ESG）的認識和投入度，將作為首個本地商會，推出ESG行動約章，全力鼓勵企業作出可持續發展的承諾。會長史立德指儘管眼前仍有許多挑戰和不確定性，但香港的「底子」良好，有信心香港仍能保持長期繁榮穩定。