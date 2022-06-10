廠商會又計劃舉辦香港工商七人足球邀請賽等，而當疫情緩和，廠商會將組織訪京團，藉此讓中央領導更加了解香港工業界的最新發展。同時，為加強中小企業對「環境，社會及管治」（ESG）的認識和投入度，將作為首個本地商會，推出ESG行動約章，全力鼓勵企業作出可持續發展的承諾。會長史立德指儘管眼前仍有許多挑戰和不確定性，但香港的「底子」良好，有信心香港仍能保持長期繁榮穩定。
廠商會系列活動賀回歸
廠商會又計劃舉辦香港工商七人足球邀請賽等，而當疫情緩和，廠商會將組織訪京團，藉此讓中央領導更加了解香港工業界的最新發展。同時，為加強中小企業對「環境，社會及管治」（ESG）的認識和投入度，將作為首個本地商會，推出ESG行動約章，全力鼓勵企業作出可持續發展的承諾。會長史立德指儘管眼前仍有許多挑戰和不確定性，但香港的「底子」良好，有信心香港仍能保持長期繁榮穩定。
僱主組織籲勿嫌棄 助滅蟲 新印傭頭蝨帶入屋惹少主
若家中成員有頭蝨，隨時傳開，全家中招。有網民近日在社交平台發文，指年幼女兒突然有頭蝨，檢查家中各人頭髮後，於新抵港的印傭頭髮上發現大量頭蝨蛋，疑她是源頭。由於頭蝨會傳人，令僱主頭痛不已，事件亦引起熱烈...
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解放軍殲-7戰機墜民居 引發大火1死2傷
解放軍一架殲-7戰機昨日在訓練行動失事，墜毀於湖北襄陽市一個民房區，引發大火，事件中一名民眾喪生，兩人受傷，飛行員在墜機前成功跳傘降落。昨日上午空軍一架殲-7戰鬥機在訓練中失事，墜落湖北襄陽老河口機場...
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普京促西方撤制裁才出口糧食 全球3億人面臨糧食短缺
俄烏戰爭引發全球糧食危機，聯合國估計今年底可能超過三億人面臨糧食短缺。俄羅斯總統普京威脅西方國家，須撤銷制裁才會出口糧食。聯合國秘書長古特雷斯提交第二份俄烏衝突報告，估計已有十六億人受到戰事形成的不同...
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屋苑頻錄用家承接
疫情漸見緩和，有上車客入市作結婚新居之用，據《星島地產網》報道，美聯物業高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳新都城1期1座低層G室，面積364方呎，2房間隔，望園景，由於內櫳企理，加上基座設商場，吸引準...
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北京爆疫累美團捱沽 恒指跌145點失22000
港股連日急升後昨日回吐，恒指跌穿22000關，大市成交1637億元。北京朝陽現疫情並實施封控，市場憂慮疫情擴散，拖累港股向下，恒指收跌145點或0.66%。科網股受消息影響同時回吐，美團（3690）瀉...
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全能翼衞取悅列斯迷 丹麥「拆格仔」
周三落實由薩爾斯堡轉投列斯聯的丹麥右翼衞拉斯慕斯基斯甸臣，今晚歐洲國家聯賽A1組主場對克羅地亞，勢展示能攻擅守的全能特性，留給新東家球迷一個好印象。小組兩連勝的丹麥勢再下一城，一點八三倍主勝可作過關膽...
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想自由揀Job唔肯跟亞視續約 薛影儀扭擰兩日 「跪低」繼續做「一姐」
38歲嘅薛影儀因為去年參選亞姐而爆紅，亞視馬上將她「私有化」，交由「最索經理人」林寶玉湊住佢搵食。過去一年，阿儀接咗70個job算係亞視最多工開嘅藝人，月賺過萬，但日前阿儀返亞視傾續約情願放棄底薪，做...
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李一飄 - 快設熱線 解答疫苗通行證疑難｜社論
當局推行「疫苗通行證」，接種了三針疫苗的市民，可以獲准進入食肆等指定處所。然而，不少市民對自己如何才符合「疫苗通行證」，存有不少疑問，例子之一，是年齡介乎十二至十七歲打了兩針並疑確診後康復者，是否需要...
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羅富全起孖繼續領先 潘頓梅開二度 莫雷拉影贏騎師王
昨日快活谷賽事跑變化地，羅富全憑「越駿知己」和「以戰養戰」起孖，賽後領先無馬贏的蔡約翰三W。至於為「越駿知己」建功的莫雷拉，另贏賀廄「日就月將」包辦第六口孖寶，並因亞軍較多而壓倒潘頓，最終成為騎師王。...
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