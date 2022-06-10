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48企贊助89輛巴士加裝太陽能板

2022-06-10 列印
■九巴發起「減碳夥伴計劃」。
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九巴發起「減碳夥伴計劃」，有四十八間企業贊助在八十九輛現役巴士車頂加裝太陽能板，以促進本港二○五○年前達致碳中和的目標。加裝的太陽能板，將為車上的抽風及空調裝置提供電力，估計每輛巴士每日耗油量可降低百分之五至八，相等於每年每輛巴士減少約六噸碳排放，以八十九輛巴士計算，每年可減少多達五百三十四噸碳排放。參與資助的企業夥伴涵蓋交通、銀行、餐飲等不同企業，每輛獲贊助加裝太陽能板的巴士，車廂內會嵌上刻有贊助機構名稱及感謝語句的紀念名牌。九巴正籌備第二階段「計劃」，期望繼續與企業夥伴攜手為減低香港碳排放作出貢獻。
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