史納莎犬長期困露台 日曬雨淋不准入屋

連日狂風大雨，不少人都在家避雨，但有網民指元朗有狗主任由狗隻在露台日曬雨淋，而狗隻被長期放置在一間狹小狗屋中，雖然有糧及水，亦有安裝貓網防狗跳樓，但終始活動空間有限，希望狗主可讓狗返回屋內。

曾想偷入屋 遭狗主踢回露台



該名網民指，友人上月初起見到一隻疑似史納莎狗被人長期放在露台，無論天氣好壞都不獲准入屋，更指狗狗曾想偷入屋，但卻遭人踢回露台。友人曾在露台向狗狗揮手，牠亦有望向友人，「但感覺佢唔係咁開心。不過長期俾人困喺露台，係人係狗都唔會開心」。



不少網民批評狗主「你唔係愛佢鍾意佢而係日日掉佢在露台自生自滅，即使有糧有水，都絕對唔係一個愛寵物嘅主人囉」等。愛護動物協會指未掌握具體地址，正嘗試跟進，又提醒動物主人在惡劣天氣下需確保動物安全，切勿將動物留在室外地方。