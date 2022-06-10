﻿有害除草劑威脅人畜﻿ ﻿康文署曾在多區噴灑﻿

■康文署承認近兩年共使用二百多公升草甘膦，主要在中西區和荃灣區場地，但拒絕透露實際地點。

■有獸醫指犬隻誤服草甘膦可致中毒，若延遲醫治會有生命危險。

台灣早前發生一宗動物慘案，有狗隻散步期間，疑因接觸噴有草甘膦除草劑的植物，數日後中毒身亡。《星島日報》追查發現，本港康文署也有在公眾場所使用相同成份的除草劑，近兩年共使用了超過二百公升，當中六成用於中西區和荃灣區。由於草甘膦被水稀釋後較易吸收，若噴灑在草地後，犬隻靠近可能會吸入體內，引致腎衰竭甚至致命，人類接觸亦可能有不良反應。有獸醫促署方公開曾使用有關除草劑的地點及劑量等資料，以釋除公眾疑慮。台灣林口日前有女主人帶愛犬散步，沒料犬隻數天後出現嘔吐及痙攣後死亡，血液更被驗出帶有毒性，事後有承辦商承認在路旁，噴灑了大量除草劑除草，而該除草劑含有農藥草甘膦（Glyphosate），當地市政府對承辦商作出懲處，並要求賠償予受害事主。台灣寵物犬中毒亡草甘膦是常見的除草劑成份，香港大學理學院化學系講師袁美恩指，該成份是一種有機磷化合物，屬於膦酸酯，原理為抑制植物中的增生組織，阻止其進行光合作用，以解決雜草問題。她提到，草甘膦對動物的毒害，視乎使用的濃度及劑量而定，被水稀釋後會較易噴灑及吸收，但若噴灑在草地後，犬隻一旦經過或靠近，可能會將相關成份吸入體內，引致中毒。為了解本港情況，本報向五個相關部門作出查詢，其中漁護署、路政署和地政總署均稱，無使用相關除草劑，而食環署據指亦未有使用。唯一承認曾使用的部門是康文署，指過去兩年曾在不同場地，合共使用約二百八十公升含有草甘膦的除草劑，使用量較多的區域為中西區和荃灣區，佔整體約百分之六十，又指使用除害劑時，該署職員及承辦商均需張貼相關告示，提醒市民不要接近噴灑除害劑範圍，以及避免在強風下施藥等，該署未有接獲與該除草劑相關的投訴。本報翻查過去文件，康文署於一六至一八年期間購置逾五百公升草甘膦，並曾於啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園、常寧遊樂場及大埔頭近新圍仔停車場的綠化地帶噴灑，當時署方也被揭發，為觀塘和北區分別購入逾百公升除草劑，而現時用量最多的中西區和荃灣區，當時購入除草劑的數量不多。獸醫黎昌生對事件表達關注，指該除草劑有一定毒性，若大型犬隻吸入三十至四十毫升，已可影響肝功能，引致腎衰竭，有致命風險。他續稱，康文署轄下場地使用，除了對寵物構成危險，不少家長也會帶小童到公園遊玩，指署方有責任公開曾在何處使用該除草劑，以及使用的份量及濃度，以解除公眾疑慮。有園藝公司負責人透露，近年業界已較少使用相關除草劑，因該產品含農藥，他提到，草甘膦噴灑後會殘留在泥土，質素好的約一至兩星期後揮發，質素差的則殘留數個月，甚至一年。他坦言，當局要求噴灑時要放置告示警告市民，但嬰兒及狗隻不識字，實際成效存疑。愛護動物協會發言人指，含草甘膦的除草劑都有一定成份的毒性，人類或動物接觸，都有可能導致不良反應，如需使用相關產品，必須嚴格遵守產品生產商制定的守則，並在使用範圍提供清晰及適當的提示。愛協建議，寵物主人帶寵物外出時，必須以狗帶牽引，避免讓狗隻走進草叢或明確標示已使用相關除草劑的地方，一旦發現有任何不適，應立即帶往獸醫接受治理。