﻿科大學制課程具彈性﻿﻿ 首推學士碩士一條龍﻿

採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供
香港科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示，科大的學生社群多元及國際化，國際生人數佔資助學士課程學生總數比例，為各資助大學中最高。以本學年為例，入學國際生除了來自南韓、印度等亞洲地區，還包括美國、法國、馬爾代夫、巴拿馬、巴西、哥倫比亞、捷克、愛沙尼亞、波蘭等共三十多個國家，故科大本地生即使留港學習，亦有很多接觸國際生的機會，體驗國際化的學習環境。
新辦綠色金融
在九月新學年，科大有三個新課程，包括本科課程「理學士（可持續發展與綠色金融）」、「學士+碩士」一條龍的「風險管理及商業智能學+金融科技碩士」，以及新延伸主修（Major + X）「數碼媒體及創意藝術」。
劉夢琳表示，「理學士（可持續發展與綠色金融）」課程，首批直接取錄學生的名額有十八個，另安排逾十個學額，予透過商學院大類收生入學的學生，於一年級後自選主修科目之用。「這課程由商學院和環境與可持續發展部聯合提供，課程主題跨越多個學科，例如氣候和環境、社會和治理、金融和風險管理、統計和編程、大數據、營運管理、公共政策等。」
至於一條龍的「風險管理及商業智能學+金融科技碩士」課程，則是為科大學生而設的「4+1計劃」。劉夢琳指，過往有不少修讀「風險管理及商業智能學」的學生，都有意攻讀「金融科技」碩士課程，故大學推出一條龍計劃，容許「風險管理及商業智能學」的三年級學生，申請修讀「金融科技」碩士課程，獲取錄的學生，可於四年級先修讀部份「金融科技」碩士課程，餘下部份則於本科畢業後的新學年再修讀，而原本的碩士課程學費，亦可獲最多四成扣減，以減輕學生的經濟壓力。若有意申請該課程的同學，必須通過面試甄選。
延伸主修 學習數碼媒體
另外，科大於去年推出全新課程架構「Major + X」，旨在糅合傳統主修課程和新興熱門主題，如去年就推出「人工智能學」延伸主修，訓練同學將人工智能技術，應用至不同傳統課程之上，以迎合社會需要。在今年新學年，將在這框架內，加入「數碼媒體及創意藝術」，作為新的延伸主修，同學可把多媒體技術及藝術創作，如動畫、電腦特效、聲音、電腦遊戲等，應用在不同主修學科中。
「不少學生對數碼媒體創作十分有興趣，但在大學選科時，往往會選傳統或職業導向的學科，這個新延伸主修課程，則提供了一個寶貴機會，讓學生在修讀較傳統學科的同時，可有系統的學習數碼媒體創作，不但豐富學生的事業目標，更可滿足他們的個人興趣發展。」劉夢琳指，「數碼媒體及創意藝術」課程，不會於大學聯招設直接取錄，有意報讀的同學，可於一年級下學期申請報讀；此外，已推出的延伸主修——人工智能課程，在新學年起，將擴展至商學院課程的學生。