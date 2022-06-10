﻿科大學制課程具彈性﻿﻿ 首推學士碩士一條龍﻿

■香港科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳(右)表示，有意申請該校的學生，可留意該校的新課程及課程安排。

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招的各大學最新及熱門課程，部署改選策略。今日會為大家介紹香港科技大學，新學年科大除新增「理學士（可持續發展與綠色金融）」外，還新設「風險管理及商業智能學＋金融科技碩士」一條龍選項；此外，新延伸主修亦加入「數碼媒體及創意藝術」，讓同學可利用多媒體技術及藝術創作，應用在不同主修學科中。採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供香港科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示，科大的學生社群多元及國際化，國際生人數佔資助學士課程學生總數比例，為各資助大學中最高。以本學年為例，入學國際生除了來自南韓、印度等亞洲地區，還包括美國、法國、馬爾代夫、巴拿馬、巴西、哥倫比亞、捷克、愛沙尼亞、波蘭等共三十多個國家，故科大本地生即使留港學習，亦有很多接觸國際生的機會，體驗國際化的學習環境。新辦綠色金融在九月新學年，科大有三個新課程，包括本科課程「理學士（可持續發展與綠色金融）」、「學士+碩士」一條龍的「風險管理及商業智能學+金融科技碩士」，以及新延伸主修（Major + X）「數碼媒體及創意藝術」。劉夢琳表示，「理學士（可持續發展與綠色金融）」課程，首批直接取錄學生的名額有十八個，另安排逾十個學額，予透過商學院大類收生入學的學生，於一年級後自選主修科目之用。「這課程由商學院和環境與可持續發展部聯合提供，課程主題跨越多個學科，例如氣候和環境、社會和治理、金融和風險管理、統計和編程、大數據、營運管理、公共政策等。」至於一條龍的「風險管理及商業智能學+金融科技碩士」課程，則是為科大學生而設的「4+1計劃」。劉夢琳指，過往有不少修讀「風險管理及商業智能學」的學生，都有意攻讀「金融科技」碩士課程，故大學推出一條龍計劃，容許「風險管理及商業智能學」的三年級學生，申請修讀「金融科技」碩士課程，獲取錄的學生，可於四年級先修讀部份「金融科技」碩士課程，餘下部份則於本科畢業後的新學年再修讀，而原本的碩士課程學費，亦可獲最多四成扣減，以減輕學生的經濟壓力。若有意申請該課程的同學，必須通過面試甄選。延伸主修 學習數碼媒體另外，科大於去年推出全新課程架構「Major + X」，旨在糅合傳統主修課程和新興熱門主題，如去年就推出「人工智能學」延伸主修，訓練同學將人工智能技術，應用至不同傳統課程之上，以迎合社會需要。在今年新學年，將在這框架內，加入「數碼媒體及創意藝術」，作為新的延伸主修，同學可把多媒體技術及藝術創作，如動畫、電腦特效、聲音、電腦遊戲等，應用在不同主修學科中。「不少學生對數碼媒體創作十分有興趣，但在大學選科時，往往會選傳統或職業導向的學科，這個新延伸主修課程，則提供了一個寶貴機會，讓學生在修讀較傳統學科的同時，可有系統的學習數碼媒體創作，不但豐富學生的事業目標，更可滿足他們的個人興趣發展。」劉夢琳指，「數碼媒體及創意藝術」課程，不會於大學聯招設直接取錄，有意報讀的同學，可於一年級下學期申請報讀；此外，已推出的延伸主修——人工智能課程，在新學年起，將擴展至商學院課程的學生。