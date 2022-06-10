﻿公院派藥疏爽 ﻿﻿市民亂棄致污染﻿

■不少市民因病情轉變而停藥，往往錯誤丟棄藥物，破壞環境。

■啟德河早前被驗出含有三十四種藥物，反映市民棄置藥物問題嚴重。

啟德河早前被驗出含有三十四種藥物，反映市民棄置藥物問題嚴重。 《星島日報》追查藥餘眾多的成因，發現源於公立醫院人手不足，門診輪候時間長，令醫生需要開出長達半年，甚至九個月的藥量，以確保患者在下次覆診前持有充足藥物。但不少患者在過程中，因病情有變而停藥，大批藥物被丟棄，恐嚴重傷害環境。城大化學系講座教授梁美儀早前參與一項全球研究，顯示在全球一百零四個地區的二百五十八條河流中，本港啟德河和林村河的藥物污染程度，分別排名第二十九位及七十位，其中啟德河更被驗出三十四種藥物，包含六種抗生素，其環丙沙星和克拉黴素的環境濃度，超過安全閾值的一點三倍和五點五倍，屬高風險，或令細菌對抗生素產生耐藥性，成為「超級細菌」。此外，兩河也被驗出高濃度的糖尿病藥甲福明（Metformin），可致魚類雌雄同體或不育。啟德河驗出34種藥物「藥物是化學物，當家居垃圾棄置並不理想。」香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華解釋，目前香港僅將醫院、診所等機構的棄置藥物，界定為化學廢物，交由化學廢物處中心焚毀，而一般市民若要棄置藥物，則如丟棄其他家居垃圾一樣，送往堆填區，亦有人將藥物丟入廁所內沖走，但兩種方法均會令藥物的化學成份隨雨水或污水排出河溪和海洋，污染環境。到底每年有多少藥物被丟棄？本港目前尚未有相關調查，但從每年醫管局的藥物開支來看，可略知一二。在二○二○年至二○二一年的醫管局年報中，列明花了約八十六億元購買藥物，以當中只有千分之一的藥物被丟棄作推算，亦相應於價值八百六十萬元的藥物，數量以好幾萬顆起跳。社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌指出，丟棄藥物眾多，部份原因與公營醫院大量開藥有關，因現時公營專科門診覆診期愈來愈長，由每三個月一次至每年一次不等，醫生一般會開出較多的藥物給市民「看門口」，如有需要時才服用的止痛藥，「長時間才覆診一次，又驚病人不夠藥吃，一定會開很多藥給他們。」彭續指，另一情況是部份基層長者對藥物一知半解，服藥出現副作用便停藥，舉例有長者服食降血壓藥後引起咳嗽，因而自行停藥，覆診時醫生發現病情未有改善，開出具同樣功效或更強效藥物。患有「三高」及精神病等多項疾病的七旬長者朱先生，現時服用超過十種藥物，每次覆診後平均收到逾一千粒藥物。他苦笑說，家中有近千粒「存貨」，有些是因忘記服藥而遺下，更多是因為病情改變，如他曾在因血壓飆升逾一百八十毫米，需入院治理，出院後醫生更換了其中一款血壓藥，舊有藥物則繼續留起，「不知怎樣處理，等到過期就扔了，感覺很浪費。」回收商促當局設回收機制要從根源解決藥餘問題，香港病人政策連線主席林志釉認為，有必要增聘醫生，若不及早增聘醫護，日後覆診輪候期可能更長。藥劑師蘇曜華認同有關意見，指可安排患者分次取藥，並讓患者其後每月到社區藥房取藥，為醫療系統分流之餘，也避免批量開藥，同時可讓藥劑師為患者提供藥物輔導，以及跟進服藥過程。回收商葉文琪建議，政府可參考其他國家或地區，建立一套回收藥物的模式，例如善用多區的「綠在區區」收集藥物，「美國有州份一年回收兩次，香港也可以每隔一段時間回收，再統一送去燒毀。」