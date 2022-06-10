﻿國泰復聘向舊人招手﻿ ﻿前空服員轉跑道拒回頭﻿

■前香港航空空姐May，二○年被裁後創業開辦瑜伽學校，並兼任導師。

■有國泰機師今年初獲重新聘用，現接受培訓，期待再次衝上雲霄。

疫情回落，加上全球陸續恢復通關，連疫情期間曾大幅裁員的國泰航空，近日亦恢復招聘空中服務員及地勤人員。《星島日報》報道，不少之前被裁員工都收到邀請回巢的電郵，有前國泰客機機師及空姐坦言，極期待再次衝上雲霄。但有已轉職瑜伽導師及物業管理的前空姐指，幾經辛苦捱過被裁後徬徨日子，現時換了人生跑道又做出成績，無意回歸故業；更有轉職保險代理，晉身百萬圓桌會員的前空少指「見識過外面嘅世界，發現空服的待遇遠遠不及」，斷言拒絕吃回頭草。多名於二○年遭國泰解僱的前空姐先後收到國泰邀請回巢的電郵，據知國泰於去年曾重新招聘機師，短期內再恢復招聘約三千名空中服務員及地勤人員，有消息指若連同工程人員，實際招聘人數將達七千人。Adam八年前加入國泰，二○年底因國泰重組被解僱，離職前任職副機長，去年十月他收到國泰通知邀請他復業立刻應承。他自言，「我一直希望做客機機師，現時定期上堂，又回到模擬駕駛艙受訓，希望盡快復飛。」他指前年失業時六神無主，但「馬死落地行」，當時疫情爆發，他在一家消毒噴霧公司找到一份到公司、學校及辦公室噴消毒噴霧的工作，當他收到國泰邀請後，便立刻辭職。有人憂再爆疫又被裁另一名客機機師Sam則指，除國泰請人，大灣區航空已獲批航權預計將會展開招聘工作，相信下半年本港航運業會露出曙光。他又指，近年不少外籍機師忍受不了港府嚴厲的防疫政策，紛紛離職造就空缺，但未必所有機師都希望返回國泰，或重投航空業。他指現時三年至十年年資的少壯派機師最心大心細，因這兩年不少少壯機師已轉行或創業，如開咖啡店，或開辦飛行體驗課程，暫時生活穩定下來，他們擔心再爆疫又被裁，又要經歷一次失業危機「擔驚受怕」。前國泰空少Mic，是二一年六月參加國泰自願離職「肥雞餐」計劃離職，現時他轉職保險代理，經一年半努力，已晉身百萬圓桌會員，業績百萬元，直言不屑吃回頭草。多個空姐空少群組討論最多是「會否申請國泰份工」，他們最關注之前年資是否獲承認。Mic說，二○年國泰大裁員及解散港龍後，他與其他留下的員工需簽新約，新約下他的時薪減半至一百零五元，其間因疫情停飛未飛足每月最少七十小時飛行時數，仍獲支九千多元底薪，但其後復飛即使工作超逾七十小時亦僅支薪九千多元，認為是不平等條約，「最後決定趁後生出走，才發現外面世界好大，好多機會。」轉職瑜伽導師開分校有十年年資的前香港航空機艙服務長朱凱薇（May），亦無意重返故業，她是二○年二月第一波疫情來襲時被炒，難忘一夜之間失去工作的徬徨無助，但隨即收拾心情報讀瑜伽及健身教練證書，之後在中環創業開辦瑜伽學校，成功儲下一班學生，再於去年九月轉租同區大單位，至今年五月又在荔枝角開分校。她指，轉當瑜伽導師讓她踏上新的人生跑道，現在走來亦順利，仍希望可以走下去。