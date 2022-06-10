﻿移民潮退休潮夾擊﻿ ﻿職業治療師鬧短缺﻿

■職業治療師相關學科被喻為「神科」，但近年人手極為短缺。

■有視光師指醫管局體制下，淪為檢驗視力的「眼鏡佬」。

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，稱會強化醫療專業在本港的角色，並研究修法容許市民免醫生轉介下，直接接受職業治療和物理治療等服務。《星島日報》報道，近年移民潮及退休潮，造成以上兩類治療師、放射治療師、醫務化驗師及視光師等五類醫療專才大量流失，惟因學額不足和待遇欠佳，部份精英被外國和內地機構挖角，令公營和私人市場招聘屢屢碰壁。部份職位因長期缺人，令醫療人員承受沉重壓力，業界希望政府改善行業薪酬和體制，挽留人才。近年社會對職業治療師的需求有增無減，目前全港約有二千七百多位註冊職業治療師，不過相關業界正面臨移民潮和退休潮的雙重夾擊。香港職業治療師學會主席鄭慧慈指，有三年工作經驗的治療師流失兩成以上，而具備十年經驗或以上的資深治療師，也有逾一成流失，情況令人憂慮。她指，政府近年增設了近一百個崗位，而非政府組織的職業治療師空缺約二百人，相信現時只會更嚴重。多國列入技術移民名單職業治療師為病人提供復康服務和訓練，疫下不少新冠肺炎患者，在康復後出現肺功能受損等後遺症，亦靠職業治療師作後續跟進。有關治療師在全世界均很搶手，不少國家更將職業治療師列入技術移民名單。據鄭透露，有外國機構在港尋找人才，更有大學導師被挖角至內地的培訓基地。她指，內地已有九所獲國際認證的院校開設課程，需要合資格的人士協助培訓，「中國市場很大，都擔心香港治療師日後會北上內地工作，令人才進一步流失。」事實上，近年職業治療的大學收生成績，已等同醫科生的水平，被喻為「神科」之一。現時理工大學和東華學院的相關科系，每年僅約二百名畢業生，未能補足業內空缺，鄭認為有必要增加學額，並為新入職的治療師調整薪金至學士學位水平。用於治療癌症的放射治療師職系，同樣面臨人手荒。根據香港放射治療師協會主席梁允信博士指，目前全行僅三百多名治療師，而今年醫管局和七所私營醫院均需增聘大量人手，分別開近四十個及三十個相關空缺，但每年畢業人數僅約三十人，求過於供的情況下，始終有職位無人填補，預計部份部門運作會大受考驗。業界籲改善薪酬留住人才梁博士坦言，當治療師不足，服務質素將受影響，並令輪候時間增長，當務之急是留住人才，他指現時起薪點仍維持在高級文憑資歷水平，應作提升，並增配學額，以解決人手不足。至於放射治療師方面，香港放射治療師協會主席溫紹斌亦說，近年因移民和退休潮流失率達兩成，令市民輪候時間增長，如磁力共振掃描（MRI）須排期四年，正是人手嚴重不足的警號。他同意應調整學額和薪酬，才能吸引更多人員投身公營體制。