郭蔭庶：對國安認識及認同 公務員須自覺維護

公務員學院動土典禮昨日舉行，首任院長郭蔭庶指有三十二年警隊工作經驗，有信心可為學院在發展策略設定及訓練過程等作出獨特貢獻；在公務員培訓上，對國家安全的認識及認同，自覺去維護，都是心態上要下工夫的地方。



他指訓練不會標籤來源，任何訓練項目可以達致建立高效及有使命感的公務員團隊，都值得採用；除了在知識及技術上，最重要是訓練到服務人群的心態，包括歸屬感和使命感等。他指學院僅成立數月，未來仍有很多工作，要投入大量資源才能達成長遠目標。



特首林鄭月娥指為香港建設一間讓公務員有歸屬感的學院，一直是她的夢想，期望四至五年後，能夠以退休公務員身份到學院，與後輩交流管治體會及服務社會的心路歷程。