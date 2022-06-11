警拘四人 追查兇槍下落 黑幫中環械鬥 槍傷南亞刀手

強行突圍■客貨車強行突圍，撞向刀手與私家車。

落荒而逃■眾刀手聞槍響，立即逃跑。

置之不理■有刀手疑被車撞倒地不起，無人理會。

■有南亞裔受傷送院。

■警員一字排開搜索彈頭。

■現場檢獲的彈殼。

下車施襲■眾刀手下車，向目標車輛施襲。

中環鬧市發生目無法紀的斬人及槍擊案。有幫派積怨多時，近日因分贓不勻疑再起爭執，有人派刀手施襲，未料對方在鬧市中開至少兩槍還擊，一人中槍。警方經調查拘捕四人，惟涉案手槍仍下落不明。事隔三句鐘，八鄉有客貨車突然起火自焚，警方不排除事件與槍擊案有關。意外中有三名男子受傷，其中一名二十五歲男子腹部中槍，現情況嚴重，另外兩人分別傷及頭部及腳部，經治理後情況穩定；警方拘捕四名懷疑涉案人士，並發現兩架涉案車輛。案發後反恐特勤隊一度持槍在現場戒備，多名警員身穿避彈衣，封鎖雲咸街近德己立街一段範圍，並於附近展開地氈式搜索，在現場檢獲九把利刀、一枚九毫米的子彈頭及子彈殼，彈頭有可能來自半自動手槍，警方指正追查涉案人士及手槍下落，事件不排除涉及兩幫派利益。客貨車突圍 撞倒刀手警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，昨凌晨二時許接獲報案，指雲咸街四十六號對開發生槍擊及斬人案。案發時，有三輛屬一幫派的車輛疑遭另一幫派的兩車尾隨，於上址等待綠燈之際，兩車跳出至少八名男子，手持利刀向三車施襲。遇襲幫派有車輛踩油絕塵而去，撞倒一人；餘下兩車有人向施襲者開了至少兩槍，其後逃去。網上流傳「車Cam」片段顯示，現場情況混亂，多名男子持刀下車走向前方一輛七人車施襲，並將其玻璃窗扑碎。另一輛輕型貨車見狀，踩油撞向人群及前車車門，有人倒地受傷。約八名刀手包圍七人車，期間疑有人開槍，眾刀手慌張四散，有人在登上車廂逃走時，疑天雨路滑意外跌倒，狀甚狼狽。網上其後流傳另外兩條短片，可見懷疑刀手留在現場善後，一名穿白T裇大漢從私家車乘客位將一名早前被車撞傷黑衣刀手拉下車欲拍醒，不過對方傷勢不輕，昏迷不醒。警方接報趕至現場，截獲六名涉案男子，經調查以涉嫌意圖造成身體嚴重傷害拘捕四人，年齡介乎二十三歲至四十二歲，其中一人為本地男子，其他均為非華裔人士。同日凌晨五時許，有市民在八鄉錦莆路一處路邊發現一部客貨車起火，消防員到場開喉救熄，經調查後認為火警原因有可疑，警方列作縱火案處理，現場留有手機殘骸和玻璃碎片，相信起火車輛屬三架逃去車輛之一。警：分贓不均所致 無關七一警方強調，經調查相信案件涉及兩個幫派的鬥爭，他們素有積怨，料因毒品及非法賭博活動分贓不勻所致，與七一回歸無任何關係；警方指首要任務要將全部涉案人士緝拿歸案，並盡快起回曾用以發射傷人的手槍，避免流血事件再次發生；又強調涉及真槍犯案的案件，本港絕無僅有，去年至今共有兩宗，市民毋須過份緊張。