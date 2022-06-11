90級崎嶇長樓梯易絆倒 路政署最終允修葺 跨東鐵天橋失修冇王管

■天橋有近九十級樓梯，路面凹凸不平，容易令人絆倒，長樓梯又不設扶手。

大埔公路往馬料水公共運輸交匯處，一條橫跨港鐵東鐵線路軌的行人天橋，建成近四十年，這條有近九十級樓梯的天橋已日久失修，路面凹凸不平容易令人絆倒，長樓梯又不設扶手，尤其長者更要小心免「差錯腳」。有沙田區議員向政府部門及港鐵公司查詢，才知道沒有單位為該行人天橋負責，幾經磋商才獲路政署同意，先行出資做一次性的基本修葺工程。涉事行人天橋鄰近港鐵大學站，由大學站B出口右轉，沿單車徑行約五分鐘便到達，多為附近居民、樓盤建築工人及行山人士使用。橋面裂開無渠蓋欠管理記者實地視察該天橋，發現天橋的水泥路面裂開，有多條裂紋，途人稍不留神便容易被絆倒受傷。橋面隨處可見有十數枚煙頭，更有坑渠沒有渠蓋，鋪滿樹葉或垃圾，明顯欠缺管理。至於連接天橋及大埔公路的長樓梯，三段階梯均各有近三十級梯級，由最低位置行上最高點，即是要行近九十級樓梯，而且更不設扶手，僅有的細欄杆亦部份生鏽。舊式設計亦違反現時《建築物（規劃）規例》中，任何一段階梯不得有多於十六級梯級，而不加設樓梯平台等規則。住在沙田的行山人士陳女士指間中行經天橋，形容長樓梯對有傷患人士及長者來說「很痛苦」，樓梯又長又斜，「難行到我親自數過（樓梯）有八十四級」；她擔心會有行人因「差錯腳」而受傷，促部門盡快加設扶手及重鋪路面。區議員：無人負責不能接受沙田區議員周曉嵐（小圖）指，於去年七月接獲九肚山居民反映，該天橋欠缺扶手及無障礙設施，分別致函運輸署和港鐵，獲告知該橋樑沒有路政署橋樑編號，並非由政府管理和保養，而港鐵亦指該橋樑不屬其管轄範圍，「條橋橫跨鐵路都無人負責，無檔案記錄」，絕不能接受。就天橋管理權責及維修問題，路政署、港鐵、沙田地政處等於四月底去聯合視察，他指路政署及港鐵代表各執一詞，據其了解，現時路政署願意為天橋作重鋪路面及維修護欄等基本工程，但加設扶手涉及燒焊和「搭棚」，牽涉鐵路安全，會與港鐵協調。路政署回覆本報時重申，天橋並非由署方負責維修保養，考慮到其長遠管理及維修保養責任仍有待釐清，署方同意出資十五萬元，先行協助做一次性的基本修葺工程，預計於今年第三季或之前陸續完成。港鐵則表明根據記錄，該天橋非由港鐵公司管理。