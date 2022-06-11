過海隧道擠塞 政府研繁忙時段徵費

政府計劃在過海隧道實施「擠塞徵費」，即是在交通繁忙時段，徵收較高費用，並針對效率偏低的車輛，例如私家車徵費，希望改變駕駛人士的出行習慣，鼓勵轉乘公共交通工具，或在繁忙時段以外使用相關隧道和路段，以提高整體道路網絡的使用效率。



當局向立法會提交文件，「擠塞徵費」將為三隧帶來三個不同收費時段，分別是繁忙時段、一般時段、非繁忙時段；繁忙時段收費最貴，非繁忙時段收費最便宜，希望透過不同時段收費，避免車流量集中於繁忙時段。當局未有交代具體的徵費水平，但指，政府明年八月一日將接收西隧，如過海隧道同一時段劃一收費，將可以鼓勵駕駛人士根據行程選擇使用最直接的隧道，減少出現因為隧道費不同而繞道的情況，有助提升道路網絡使用效率。