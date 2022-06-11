立法會議員陳祖恒染疫

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒昨午表示，自己新冠快速檢測初步結果呈陽性，已即時向立法會秘書處及衞生署通報相關情況。他前日曾出席立法會會議。



陳祖恒昨於社交平台發文指，目前與同住家人正接受居家檢疫，他已安排所有辦事處職員在家工作，並要求職員盡快接受檢測。他稱未來兩周雖未能參與立法會會議，但會按自身的身體情況，在家工作。他又呼籲市民盡快接種三劑新冠疫苗。當日坐在陳祖恒前面的經民聯林健鋒向傳媒指，昨日做了兩次快速測試，均呈陰性。坐陳祖恒左側的經民聯劉業強指昨早及下午分別做快速測試，結果也是陰性。