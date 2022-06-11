泰國曼谷首個綜合城巿樞紐項目「NUE CROSS」售價由港幣30萬起

Khu Khot區位於曼谷北部最密集的住宅區之一，周邊有多個住宅區，人口集中成爲曼谷與鄰近地區的交通中轉站，而且靠近廊曼國際機場，乘坐BTS輕鬆前往北部CBD Ari Phaholyothin及曼谷市中心。
NUE系列戶型格局實用，深受買家及投資者追捧，項目設有開放式、一房及兩房單位。項目更有24項休閒綠化設施，共設四大先進區域。項目售價由港幣30萬起，預計於2024年第2季落成。
疫市過後，不少泰國發展商因應疫情，延長項目的建築工程，新落成的地產項目明顯減少，唯獨著名上市發展商Noble Development，疫情其間開發項目的步伐沒有停止過，推出的項目一個比一個更有誠意！
環一國際於6月11日及12日舉辦泰國物業展銷會，助您能全方位了解項目細節，深度講解泰國買賣物業的流程。同場加映『疫情前與疫情後曼谷樓價大比拼』以及『100萬預算，如何選擇最好的曼谷樓』。
主辦單位:環一國際地產
展銷會日期:2022年6月11日及12日(星期六，日)
開放時間:11am-6pm
講座時間:12pm及3pm(每天兩場)
場地:尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓風水廳(尖沙咀站A1出口, 步行5分鐘)
網上登記:https://forms.gle/RH7LYB6KSZPETtna6
預約及查詢:36013770/90183011(鄭小姐)