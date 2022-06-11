林鄭：香港國安法絕對有必要實施

特首林鄭月娥接受外謀訪問時指，絕對有必要實施香港國安法和改善香港選舉制度，對於近期有外流及海外人才離港，她認為並非因香港國安法，而是對隔離防疫措施不耐煩，她有信心本港放寬檢疫限制時，很多人會來港。

寄語下屆官員勿受脅迫



她又批評不少西方媒體，對「一國兩制」沒有正確認知，試圖把香港描述成另一個「普通的中國城市」。她指，香港一如既往，享有包括言論、集會和新聞等各項自由，但自由並非絕對，在涉及公共利益情況下，自由必須受到限制，強調沒有任何公共利益高於國家利益。



對於美國政府制裁她和候任特首李家超等中港官員，林鄭月娥重申，不會被無理制裁嚇倒，並寄語下屆政府官員，為忠誠履行職責，絕不能受武力或制裁等任何方式脅迫。