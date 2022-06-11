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易夾傷手指 部份兒童推車禁售

2022-06-11 列印
■有嬰兒車夾縫容易夾傷幼兒手指，遭海關禁售。
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有嬰兒車夾縫容易夾傷幼兒手指，具潛在危險。海關呼籲家長即時停用，並提醒市民於購買及使用兒童推車時，宜細閱相關的使用說明，同時檢查兒童推車的結構。

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的兒童推車出售，隨即在各區巡查，並購買該款兒童推車作安全測試，測試結果顯示，該款產品的夾縫位置可能會夾傷兒童的手指。此外，海關亦發現該款兒童推車，未能符合《玩具及兒童產品安全條例》規定的安全標準，以及未附有規定的雙語警告標籤。海關其後搜查涉案的兒童產品零售商，並同時發出禁制通知書，禁止繼續出售該款兒童推車。
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