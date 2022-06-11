首輛雙層電巴 或行走港島5B線

營運新巴城巴的匯達交通，引入全港首輛雙層電動巴士，只要獲得運輸署批准，最快本月十九日投入服務，行駛來往堅尼地城及香港大球場的5B路線。



全港首輛雙層電能巴士將於當日中午十二時，由東院道香港大球場巴士總站出發，率先行走城巴5B號線三個班次，共八十公里作試驗，最多可接載一百一十三名乘客。這輛由內地生產的巴士，續航力超過二百公里，三小時就可充滿電。每個座椅除了有安全帶，亦有USB充電插頭。



巴士公司表示，希望與有關當局商討後，能夠在七月份引入氫能巴士，但暫時香港尚未有立法規管氫能巴士，因此一切都要從頭開始。未來在測試雙層電能和氫能巴士性能後，相信能得到更多數據，以評估何者最適合香港。