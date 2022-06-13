加收200元 坐足90分鐘應付巡查 炒場黨陪玩賺多筆

■網上充斥轉讓草地場的帖子，實質炒場。

炒場黨搶運動場地牟利，市民嬲嬲，康文署無符。署方上月初出新招，規定租場者必須親身到場並留足全場，場地職員更實地抽查，但「道高一尺，魔高一丈」，有波友稱草地足球場炒風熾熱，不少炒家索性現身，並坐足全場，以防斷正。由於炒家付出「在場」成本，每場加收二百元「陪玩費」，令場價更高，市民歎無奈。愛踢波的阿文，每月約波友踢兩、三場波。由於要預訂康文署的草地足球場難比登天，他唯有向炒家買場。阿文稱，多數波友都是下班後才去踢波，所以康文署球場夜晚時段特別搶手，「六點半至八點、八點至九點半和九點半至十一點這三個時段才有人炒，下午時段無人要。」人造草和天然草地足球場，官方每場租金由一百三十至二百八十八元，炒家以人海戰術搶租場後，就以八百至一千元放售，依然有價有市，「炒家每賣一場，就賺六、七百元，好和味。」草地足球場 轉手賺700元以往炒家親身到來簽收場地，就把場地交給租客，然後離去。康文署為打擊炒場黨，上月初推新玩法，規定租用人除了必須到場及使用設施外，並須整個時段人在場，如累積兩次被職員發現不在場，會被禁止預訂場地九十日。阿文原本以為這方法可嚇退炒家，怎料未能奏效，草地場仍被炒家長期霸佔，「可能利潤太高，轉手就賺六、七百元，好過打工，炒家寧願花九十分鐘留在場內，所以仍有很多人在社交平台轉賣球場。」他說，近日踢波時，都看到炒家簽場後留在現場玩手機，「有些為避免懷疑，更會穿球衣來扮會落場，似模似樣。」阿文指，康文署這招不但未能打擊炒風，更令炒家乘機加價，「因為炒家覺得要留在現場，增加時間成本，炒家每場要加收二百元『陪玩費』，炒價去到一千至一千二百元。炒家賺多了，受害的是用家。」康文署：有需要推進一步措施康文署回覆本報查詢稱，現時「康樂及體育設施使用條件」規定，租用人必須於所租訂段節在場使用設施。為進一步打擊炒賣場地活動，針對簽場後轉讓設施予他人使用的懷疑「炒場」者，該署在租訂段節安排抽樣巡查，或就懷疑違規轉讓個案在有關租訂段節內巡查，以確認租用人是否在場使用所租訂的設施。如租用人被發現沒有在場使用設施，會視作一次違規，任何租用人在連續三十天內累積任何兩次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的收費康體設施九十天。康文署說，會觀察打擊「炒場」措施的成效，有需要時會採取進一步「炒場」措施。