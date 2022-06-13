霸佔石地球場 炒家無本生利

除了草地足球場，連一向免費使用的石地足球場，近日也變成炒家樂園，不少炒家填表申請後再放售。記者瀏覽多個足球場地專頁，發現很多轉售石地足球場帖子。這些帖子分「約戰」和「放售全張」兩種，「約戰」即炒家會替客人尋找對手，每隊收費八十至一百元，「放售全張」就是轉售整個球場使用權，大約收二百元。

波友指職員少巡查



波友阿文表示，多了炒家炒賣石地足球場，因為這類場很少會有職員巡查，炒家不用到場簽收就有錢賺，避免斷正風險，「有些炒家很誇張，會同時申請二、三十個石地場，再在網上轉售。」



康文署回覆稱，現時並非所有硬地足球場均有駐場職員當值，該署會透過巡查場地，以核實硬地足球場租用人或團體身份。此外，如發現及證實租用團體違反使用條件或涉及違規轉讓用場地，會向有關團體發出違規通知書或取消其團體的優先訂場資格。