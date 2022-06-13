醫管局專科門診 今起實施「疫苗通」

未符要求 須持48小時陰性結果
醫管局總行政經理劉家獻提醒，病人家屬或陪診人士必須符合「疫苗通行證」要求，不能以到訪前檢測陰性結果代替，有關安排詳情已上載醫管局專科門診網頁。他強調，必定會以病人醫療需要為優先考慮，並會按實際情況，彈性處理。
「疫苗通行證」將適用於醫管局專科門診診所、學生健康服務中心、美沙酮診所、地區康健中心等十三類提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所。新安排不會影響需要緊急或急切醫療服務的人士。
炒場黨搶運動場地牟利，市民嬲嬲，康文署無符。署方上月初出新招，規定租場者必須親身到場並留足全場，場地職員更實地抽查，但「道高一尺，魔高一丈」，有波友稱草地足球場炒風熾熱，不少炒家索性現身，並坐足全場，...
2022-06-13
內地當局以多次驗出孔雀石綠及結晶紫等禁藥為由，宣佈今日起暫停台灣石斑魚輸入。台灣養殖戶憂心忡忡。中國海關總署十日發佈通知稱，因多次檢出禁用藥物，自十三日起暫停台灣地區石斑魚輸入大陸。台灣的行政院長蘇貞...
2022-06-13
代表一萬五千五百名現任和前任女員工，起訴科技巨擘Google的律師事務所表示，Google已同意支付一億一千八百萬美元，就性別歧視的訴訟達成和解。 訴訟案的原告包括經理、工程師、營業代表等職位的女性...
2022-06-13
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
美國通脹未見頂，出乎預期再創40年新高，重燃進取加息憂慮，適本周美國議息增添幾分不明朗，港股反彈動力勢受外圍影響。但證券界人士認為，美股跌勢對港股影響較小，市場主要持續關注中國經濟復甦及對監管放寬取態...
2022-06-13
今晚世界盃南美洲和亞洲附加賽，秘魯於卡塔爾艾雷恩中立場鬥澳洲。秘魯有名將荷西古里路缺陣，幸有另一老射手拿柏度拿狀態大勇，今仗可望擊敗防守不穩的袋鼠軍團，贏得決賽周倒數第二張入場券，客勝去馬。（香港時間...
2022-06-13
新冠肺炎肆虐近三年，美容院不斷被逼停業，本年初第5波疫情反覆，高峰期美容業停業3個月，《頭條日報》收到獨家消息，連環幾波疫情，令黃智賢（Ben）迫不得已放棄辛苦建立咗4年嘅美容王國，數月前已低調地將醫...
2022-06-13
「健康人生贏得起」是富通保險的經營理念，蘊含着我們的態度和誠意，而對廣大市民、客戶、員工及所有合作夥伴而言，更是個承諾。最近，我們製作了全新的電視廣告，帶出箇中意義，大家可以透過以下的QR Code重...
2022-06-13
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13