醫管局專科門診 今起實施「疫苗通」

政府及醫管局轄下指定醫療處所包括專科門診診所，今天起正式實施「疫苗通行證」安排，如果病人未能符合「疫苗通行證」要求，可出示到訪前四十八小時內核酸檢測陰性結果替代，惟不能以快速抗原測試陰性結果代替。

未符要求 須持48小時陰性結果



醫管局總行政經理劉家獻提醒，病人家屬或陪診人士必須符合「疫苗通行證」要求，不能以到訪前檢測陰性結果代替，有關安排詳情已上載醫管局專科門診網頁。他強調，必定會以病人醫療需要為優先考慮，並會按實際情況，彈性處理。



「疫苗通行證」將適用於醫管局專科門診診所、學生健康服務中心、美沙酮診所、地區康健中心等十三類提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所。新安排不會影響需要緊急或急切醫療服務的人士。