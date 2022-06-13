台增5.1萬本土病例 衞福部長陳時中確診

台灣新增近五萬一千宗新冠本土確診病例，再多一百六十三名患者死亡。衞福部長兼流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實確診，目前身體狀況良好，將會居家隔離。



流行疫情指揮中心昨指陳時中上午自覺有症狀，在家做快速檢測，結果為陽性，指揮官工作由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中亦會透過電話及視像方式，掌握防疫工作進度。總統蔡英文稱陳時中擔任指揮官兩年多，幾乎未曾休息；她近期沒有和陳開會，只透過電話討論防疫工作。

京朝陽區今起區域核酸篩查



至於北京朝陽區「天堂超市酒吧」群組增至一百六十六人感染。朝陽區今天起，將連續三天開展區域核酸篩查。內地前天新增一百九十六宗本土個案，上海佔二十九宗，上海市民由即日起至七月底，每周至少要進行一次核酸檢測。