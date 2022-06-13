林鄭寄語下屆政府要有不畏鬥爭精神

任期進入倒數的行政長官林鄭月娥，寄語下一屆政府，要有不畏鬥爭的精神。她又指七月一日之後，香港發生的事與她無關，有「如釋重負」的感覺。



林鄭月娥在一七年競選時以「同行」作為競選口號，但任內經歷反修例事件，社會嚴重撕裂。在一個電台節目被問及訂立《香港國安法》能否真正解決潛藏的內部問題，林鄭回應說，「同行」需要有方向，若大家南轅北轍，勉強手拖手同行也沒有意思。她強調，所有事都要建基於全面貫徹落實「一國兩制」，但長期而來，香港有部份人對此沒認識，「如果佢唔認識又點樣有共識」，同時亦有別有用心的人不斷鼓吹香港要獨立。因此久而久之愈走愈歪，「每次走歪你就嘗試退讓又好，或我會形容係息事寧人，等佢唔爆咁多、返嚟多一啲，但最終走落去都係行錯方向。」



對於任期將於七月結束，林鄭寄語下屆政府，最重要有不畏鬥爭的精神，若有人惡意批評香港，要勇於採取行動。她說：「我唔係一個擅於或樂於鬥爭嘅人，但有時你唔鬥唔得。我記得五年前接受委任嗰陣，我很坦白同（習近平）主席講，我係政府制度內培訓出來，行政經驗豐富，但我嘅政治、國安意識及大局觀，可睇到嘅地緣政治，香港嘅定位角色，真係相差一大截。」



林鄭形容，很多人回顧其任內工作時，都聚焦反修例事件及新冠疫情，而其確實前所未見及有嚴峻挑戰，她亦覺得有如坐過山車般「大上大落」，強調任期首兩年工作充實及成功，包括開通多項大型基建等。 她說，七月一日之後，香港發生的事與她無關，有「如釋重負」的輕鬆感覺，且沒有不捨。

對於被美制裁感憤怒



對於由於訂立《香港國安法》，包括她等官員被制裁，林鄭強調，這令她與家人的關係更緊密，有同仇敵愾的團結，因「太太或阿媽畀人蝦」，家人反而更維護及支持自己。但她對被制裁感到憤怒，強調自己只是維護國家安全，而美方做法難以向國際社會交代。