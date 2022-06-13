修例風波特首稱無愧 田北辰批「搞到一頭灰」

行政長官林鄭月娥日前表示，回顧任內施政時，仍然認為有需要修訂逃犯條例，強調政府推動修例沒有過失，但批評主事官員解說不足。實政圓桌立法會議員田北辰（圖）昨日質疑，林鄭月娥的說法矛頭直指候任行政長官李家超，強調事件並非解說的問題，而是錯判政治形勢，批評林鄭「搞到一頭灰」，愧對國家。



田北辰質疑，林鄭月娥的說法矛頭直指李家超，強調事件並非解說的問題，形容政府決定修訂逃犯條例時，未考慮台灣或不接收殺人案疑犯陳同佳，因此是錯判政治形勢，他反問林鄭月娥：「係咪幼稚咗啲」。田北辰補充，「一國原則」下，香港須將在內地犯事的疑犯移交內地，日後必定要處理相關問題，但特區政府當時以處理陳同佳案為由，急於短時間內修例，無視國際政治形勢，就算大批市民上街遊行，仍繼續推動修例，結果台灣不接收陳同佳，令外界質疑政府修例的意圖，亦將原本可討論的事變得負面，「搞到一頭灰」，愧對國家。