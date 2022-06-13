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「犁庭掃穴」再拘24人

2022-06-13 列印
■警方過去一連兩日展開「犁庭掃穴」反黑行動，昨再在全港執法行動。
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中環雲咸街上周五涉及黑幫斬人及開槍案，惹起警方高層重視，過去一連兩日展開「犁庭掃穴」反黑行動，昨再在全港執法行動，以打擊三合會活動及堵截其收入來源，行動中再拘捕二十四人，使整個行動有二百八十二人被捕，涉干犯不同罪行。

警方昨日繼續於全港各區展開代號「犁庭掃穴」的執法行動，以打擊三合會活動及堵截其收入來源。

行動中，人員搜查各類娛樂場所共逾百次，包括酒吧、麻將館、遊戲機中心及夜店等，並突擊搜查多個處所。另外，人員於多區道路設置路障及檢查站，截停及檢查可疑車輛。
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