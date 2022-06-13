任睇No.1
  • 28º
  • 80%
  • 2022年6月13日 星期一
熱門： 逃英港青消費券疫苗通行證童黨強檢

日報新聞 > 港聞

5歲生日後再現痛症 小鬥士Sheldon須嗎啡止痛

2022-06-13 列印
■這星期Sheldon的面部和雙腿又再感到痛楚，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛。
Previous Next

患上罕見癌症「神經母細胞瘤」的五歲小鬥士Sheldon，去年遠赴西班牙求醫惟失敗告終，現正在港接受化療及免疫治療。Sheldon母親透露兒子度過五歲生日後，再次出現痛症，甚至痛到不能走路需要嗎啡止痛，曾問她：「會不會從此不能走路？」

Sheldon母親前晚在facebook專頁發文，指兒子過了一個非常開心難忘的生日，首次參觀海洋公園、舉行生日派對等，精靈的他完全不像重病的男孩。但這星期兒子的面部和雙腿又再感到痛楚，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛，他更問母親：「我會不會從此不能走路？」Sheldon母親稱兒子現在只能繼續接受額外第六期的治療，希望仍然能有效地紓緩他的痛楚及控制病情；並感謝每一位祝福他的支持者。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd