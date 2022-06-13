5歲生日後再現痛症 小鬥士Sheldon須嗎啡止痛

患上罕見癌症「神經母細胞瘤」的五歲小鬥士Sheldon，去年遠赴西班牙求醫惟失敗告終，現正在港接受化療及免疫治療。Sheldon母親透露兒子度過五歲生日後，再次出現痛症，甚至痛到不能走路需要嗎啡止痛，曾問她：「會不會從此不能走路？」



Sheldon母親前晚在facebook專頁發文，指兒子過了一個非常開心難忘的生日，首次參觀海洋公園、舉行生日派對等，精靈的他完全不像重病的男孩。但這星期兒子的面部和雙腿又再感到痛楚，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛，他更問母親：「我會不會從此不能走路？」Sheldon母親稱兒子現在只能繼續接受額外第六期的治療，希望仍然能有效地紓緩他的痛楚及控制病情；並感謝每一位祝福他的支持者。