再有童黨欺凌 跪地少女遭摑20巴

網傳再有童黨欺凌少女。據近日網上流傳兩段影片，一名少女跪在地上遭多名男女連環掌摑臉部，合計共摑了逾二十巴掌，其間更有欺凌者質問少女，「係咪寸啊！」、「半個香港憎晒你」，引起網民熱議。影片未標明發生地點及時間，可見一名身穿白色上衣及黑色外套的少女，除下口罩並跪在地上，旁邊圍着數名少女及男子。一名少女先用普通話不斷質問白衣少女，對方則回應「我甚麼話都沒有說過」，鏡頭外一名少女遂加入戰團，以廣東話稱「我知你好唔『GUR』（順氣）啊o依家」， 短裙少女隨即往白衣少女臉部掌摑一巴，有人稱「妳是不是有說過她壞話？」旁邊有人再質問白衣少女，「妳在群裏不是發我照片嘛？」，並再連摑多巴掌。圍觀男女繼續起哄，指「佢真係仲敢返嚟香港㗎喎！」



據了解，事發於前日，案發地點為荃灣三陂坊某唐樓天台，受害女童十二歲。警方指，受害女童父親發現女兒不開心，經了解後揭發她前日被約五名女子掌摑，遂於昨傍晚帶同女童到元朗警署報案，案件暫無人被捕。