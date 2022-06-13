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社協：基層青年望上游 冀訂KPI強化支援

2022-06-13 列印
■社區組織協會發佈基層青年的需要調查報告，指基層青年對未來缺乏信心，望政府檢視青年政策，並建議訂立青年政策的關鍵績效指標。
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社區組織協會發佈基層青年的需要調查報告，受訪的一百名基層青年中，近七成指會力爭上游改善生活，但亦有受訪者指本港樓價及物價高，職場晉升空間有限，無望改善生活，對未來缺乏信心，故選擇「躺平」安於現狀。

社協副主任施麗珊認為現時政府的青年發展委員會沒有基層代表，無法發揮幫助基層青年作用，希望新一屆政府重新檢視青年政策。協會又建議訂立青年政策的關鍵績效指標（KPI），審視青年、就業、教育及房屋等政治績效，強化基層青年的支援。

有就讀大專二年級的基層學生稱所報讀的非資助課程，一年學費達八萬四千元，獲學費資助減免後，仍要繳逾三萬元學費，要半工讀應付學費及生活費，希望政府增加專上教育資源及基層租金津貼。亦有攻讀中醫的大專生指很多診所的實習工作是無薪，為應付生活需要在倉庫打工，希望能有實習津貼。
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