雷生春列入法定古蹟

政府公佈把雷生春列為法定古蹟。發展局局長黃偉綸指在活化雷生春過程中，盡量保留原有的建築特色，只作適量改裝加建，令整幢大樓散發着獨有的韻味。至今到雷生春的中醫藥保健中心就診人數已超過二十一萬人次，訪客也超過五十二萬人次，反映這個活化項目非常受市民歡迎。



浸大於一二年把雷生春活化為中醫藥保健中心，一直營運至今。浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指中心地下設有涼茶舖，正是回應雷生春以往的特色；第五波疫情亦提升市民對中醫藥的認識，希望繼續運用這個別具歷史價值的地方，把中醫藥發揚光大。



黃偉綸指要平衡保育和發展並不容易，希望集合眾人智慧，探討如何適當地挑選、保護、保存和活化香港珍貴的歷史文化遺產。