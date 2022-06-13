缺德住戶高空擲糞便 管業處：盡早就醫

高空擲物不但缺德，更及有機會造成衛生問題。有網民於討論區發文指，近日於一大廈的升降機內發現一則通告，指接獲住戶反映，有中至高層住戶把固體的排泄物從窗戶往外掉，管業處更直言「本處奉勸該名拋擲糞便人士盡早前往就醫」，惹來網民熱議。



通告批評掟屎行為除了污染環境，令較低層住戶的晾衣架被嚴重污染，最終要報銷，並附上兩張照片，展示了晾衣架上一塊綠色布竟沾了褐色的排泄物。管業處指由於高空擲物屬刑事罪行，事件已交由警方處理。管業處更直言「本處奉勸該名拋擲糞便人士盡早前往就醫，並提醒如廁請使用廁所，使用後沖廁即可」，網民指「睇得出管業處好有火」、「兜個圈話玩屎條友」等。不少網民直言事件誇張，「中招嗰家人好慘，點清理呀」。