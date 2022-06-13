關節置換手術輪候時間長 私院推套餐計劃望紓困

■嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源醫生

不少非緊急手術在疫情之下被迫暫停，包括關節置換手術，對於大多需要接受關節置換的退化性關節炎患者而言，就需持續忍受病症帶來的關節痛楚、僵硬、腫脹等困擾。有私院以較相宜的價錢推出套餐式服務，為公院輪候患者提供多一個途徑，盡快安排手術。嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源醫生表示，截至本年3月，目前在公營醫院骨科輪候全關節置換術的個案近33,000宗，輪候時間以年計，過去一年，輪候時間中位數最長達56個月。退化性關節炎患者如一直未能及時接受適切治療，長時間受關節痛所困，影響生活質素之餘，亦有機會令關節退化問題持續惡化，如出現關節變形及攣縮，形成O型腿、關節無法伸直等。一旦關節退化，就不能還原，故及早接受治療非常重要。吳醫生指，一般患者透過改善生活習慣、物理治療、藥物及補充品等方法也未能處理退化性關節炎的問題，就需考慮藥物注射，更嚴重者才需施以手術。針對晚期關節退化，出現嚴重關節畸形的老年患者，醫生一般會考慮全膝關節置換術，十年後翻修手術的機會低於5%。「透過跨專科團隊的合作和計劃，不少患者擔心的術後傷口疼痛、手術風險及長期住院的可能性出現的機會其實並不高。」嘉諾撒醫院總經理許小虎博士表示，有見公營醫院輪候全關節置換術的時間長，為協助公營醫院分擔壓力，醫院特別與骨科中心合作推出最新嘉家護膝2022計劃，為正在政府醫院輪候，並持有政府醫生轉介信或覆診紙的患者安排全膝人工關節置換手術套餐。患者只需經認可的骨科專科醫生確認及檢查後，便可參加此計劃。