來港專才等可獲5000元 八月再派消費券 永久離港無得攞

■陳茂波指聽取意見後，更改受惠範圍。

■第二輪消費券將在八月七日起分期派發。

市民在八月將再獲發消費券。繼四月發放首階段五千元消費券後，政府昨宣佈第二階段五千元消費券將在八月七日起分期發放；同時，計劃調整至涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士，包括來港專才、學生等三十多萬人，他們可獲半額消費券；但永久離港人士則不合資格領取。由於計劃新增兩個新平台，要「轉台」或新符合資格的市民，可在本月二十三日起登記，其他市民則毋須再操作。財政司司長陳茂波表示，第二階段五千元消費券將在八月七日起分期發放，除了支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK等四家參與首輪計劃的營辦商，今次新增BoC Pay及PayMe from HSBC兩個平台，無意轉換平台的市民毋須重新登記，便能獲得第二階段消費券。但轉換平台及新符合資格的市民，則要在六月二十三日至七月二十三日，透過指定網站網上登記，但登記成功後不得再轉平台。當局會設立八家臨時服務中心，安排專人協助長者等登記。轉換平台須網上登記陳茂波續指聽取意見後，決定擴闊第二階段消費券的受惠範圍，涵蓋有條件或資格成為香港永久居民的人士，包括來港的專才、企業家、升學人士等，他們可獲半額消費券即五千元，預料涉及三十多萬人，由入境處負責審查是否合資格。此外，剛年滿十八歲的永久居民，如未合資格領取上一期消費券，今次可一次過領取一萬元。但陳指社會有意見認為，不應向已移民人士發放消費券，因此永久離港、或者有意圖永久離港人士將不符合領取資格，政府將根據三個標準判斷：一、一九年六月十八日至今年六月十二日期間沒一日在港，但不包括廣東及福建計劃的市民；二、該人士是否申請以永久離港為由，提早在六十五歲前提取強積金戶口的利益；三、提供的身份證是否本地簽發。透過「廣東計劃」及「福建計劃」到內地養老人士可獲豁免。承辦商會抽查，若抽中會要求提交證明文件；但市民如因升學、工作等理由長期離港，屬有合理理由；如被界定不合資格，可提出覆檢。八達通分3次領取財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，八達通會分三期發放消費券，其中首期二千元可在八月七日領取。市民若使用其他五種支付平台，則分兩期領取消費券，首期二千元在八月七日發放，第二期三千元在十月一日派發。被問及八達通為何分三期發放，陳茂波解釋八達通如要提高三千元限額，需調整內部電腦系統等，政府不想太遲發放，故決定八達通分三期發放。