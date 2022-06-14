謝影雪確診 印尼混雙退賽

身處印尼的港隊羽毛球代表謝影雪確診感染新冠病毒，無法出戰本周的印尼公開賽，將與混雙拍檔鄧俊文退賽。



謝影雪昨天在社交專頁表示，印尼酒店的衞生不理想，自己與教練、隊友都會在酒店附近的商場用餐。到埗頭幾日，教練及隊友都出現發燒及肚屙，自己在八強比賽後亦開始喉嚨痛、肌肉酸痛和肚痛，在幾日休息及食藥後，仍持續低燒和咳，到第三日快測時，發現確診。

冀及時康復 月尾出戰大馬



謝影雪向拍檔鄧俊文及大眾致歉，原本練習了半年，想透過比賽好好測試訓練成果，但現時要先休息一下，希望及時恢復體能，可以出戰本月尾的馬來西亞公開賽。她又感謝連日來照顧自己的教練、醫生和隊友，以及網民每個留言鼓勵。