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京疫區連檢三日 中小學暫停復課

2022-06-14 列印
■在北京市海澱區，社區工作人員（右一）引導進入小區人員掃碼。
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內地單日新增一百四十三宗本土個案，其中北京再增五十一宗本土病例，朝陽區三里屯「天堂超市酒吧」群組累計增至二百二十八宗病例，部份涉疫區域昨日起連續三日進行核酸篩查。此外，由於疫情未受控，北京當局暫停中小學復課。
「天堂超市酒吧」確診228宗

北京「天堂超市酒吧」的群組累計二百二十八宗病例，當局指酒吧的疫情處於發展階段，已涉及十四個區和一百個街鄉，續發病例涉及多個公共場所，疫情仍存在傳播擴散風險。

同時，朝陽區全區及豐台區部份涉疫區域，昨日起連續三日進行核酸篩查。政府亦對酒吧等地下場所開展大排查，防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所暫停開放。

同時，上海新增三十七宗病例，大部份在隔離管控區發現，當地初中三年級學生昨日起復課。
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