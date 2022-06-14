京疫區連檢三日 中小學暫停復課

「天堂超市酒吧」確診228宗
北京「天堂超市酒吧」的群組累計二百二十八宗病例，當局指酒吧的疫情處於發展階段，已涉及十四個區和一百個街鄉，續發病例涉及多個公共場所，疫情仍存在傳播擴散風險。
同時，朝陽區全區及豐台區部份涉疫區域，昨日起連續三日進行核酸篩查。政府亦對酒吧等地下場所開展大排查，防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所暫停開放。
同時，上海新增三十七宗病例，大部份在隔離管控區發現，當地初中三年級學生昨日起復課。
市民在八月將再獲發消費券。繼四月發放首階段五千元消費券後，政府昨宣佈第二階段五千元消費券將在八月七日起分期發放；同時，計劃調整至涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士，包括來港專才、學生等三十多萬人...
2022-06-14
中國發表重大考古成果，四川三星堆遺址的四個「祭祀坑」，確認為商代晚期遺存，六座坑出土文物近一萬三千件，包括被考古學家稱為「月光寶盒」的龜背形網格狀器。四川省文物考古研究院昨日在三星堆博物館，舉行三星堆...
2022-06-14
俄羅斯在國慶日於烏克蘭的佔領區升起國旗，俄羅斯總統普京呼籲國民要團結一致。戰事方面，俄軍摧毀烏東戰略城市北頓涅茨克一座橋樑，試圖切斷該市與外界連繫。俄羅斯多地周日舉行「俄羅斯日」慶祝活動，紀念一九九○...
2022-06-14
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
美國上月通脹創40年新高，加息壓力倍增，美股三大指數上周五齊齊插水，恒指昨日隨外圍低開逾600點，其後走勢反覆向下，恒指收報21067點，瀉738點；國指收報7340點，跌269點；科指收報4598點...
2022-06-14
英格蘭於上周的歐國聯A3組作客以0:1不敵匈牙利後，今晚移師主場再度交鋒。雖然近期英軍進攻啞火，但效力車路士的右閘列斯占士坦言，自己年少時擔任前鋒的經驗，能於進攻端幫助球隊。故今晚英格蘭有列斯占士化身...
2022-06-14
鄭欣宜三場《Between Us》紅館演唱會圓滿結束，前晚尾場欣宜感觸得多次哭成淚人，更與表演嘉賓許廷鏗齊齊爆喊！欣宜又搞笑自爆今次請全男班表演嘉賓是為了採陽補陰；還構思了下次開騷要請盧瀚霆（Anso...
2022-06-14
醫管局豁下的公立醫院，由昨天起推行「疫苗通」政策，原則上只會容許接種了三劑疫苗的市民進入公立醫院的範圍，本意是防止新冠病毒入侵醫院，保護病人和醫護人員，無可厚非。然而，有病人因為個人的理由，包括擔心病...
2022-06-14
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13