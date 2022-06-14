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法國雙簧管超新星香港首演與香港小交響樂團合作及舉行獨奏會

2022-06-14 列印
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2020年法國音樂大獎「年度新秀演奏家」畢杜(Gabriel Pidoux)首度來港！超新星雙簧管演奏家畢杜亦是2019年布拉格之春國際音樂大賽亞軍及多項比賽得獎者，才華備受肯定。香港小交響樂團邀得畢杜來港於法國五月藝術節中獻演兩場音樂會，他將會與指揮黎志華及樂團合作於6月23日(星期四)演奏佛漢•威廉士的雙簧管協奏曲，為作曲家誕辰150周年致敬。此外，他亦會於6月21日(星期二)舉行獨奏會，夥拍本地鋼琴家李嘉齡演繹他剛於今年二月份推出的最新大碟內之浪漫樂章，節目包括舒曼及克拉娜‧舒曼夫婦二人的作品，扣人心弦。門票於城市售票網發售。

法國雙簧管超新星畢杜出生於音樂世家，可是他並沒有跟隨父親及祖父成為大提琴家，反而投身木管樂的世界並大放異彩，他的演奏足跡遍及歐洲多個城市，演出更同時獲德法公共電視台轉播。他以豐富細膩及極具詩意的演奏贏得觀眾喝彩，被視為管樂界之閃耀新星。他將會與指揮黎志華及樂團合作於6月23日(星期四)演奏佛漢•威廉士的雙簧管協奏曲。在黎志華的帶領下，樂團亦會在音樂會的下半場演奏西貝遼士的第五交響曲，帶出對生命的靱力和不受束縛的原始力量，讓心靈騰飛開闊。

畢杜專程來港，除了與香港小交響樂團合作外，亦會於6月21日(星期二)舉行獨奏會。他將聯同本地鋼琴家李嘉齡，以饒富情感及深意的雙簧管及鋼琴作品，為觀眾締造浪漫之夜。節目來自他剛於今年二月份推出之最新大碟，包括舒曼夫婦的浪漫曲，搭配華爾納及特拉妮舒高娃充滿浪漫時期構想與表達之樂章。

•全日制學生、高齡人士、殘疾人士及其陪同人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠
•凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠
•凡同時購買6月21及6月23日兩場音樂會之正價門票，可獲8折優惠
•適合6歲或以上
•門票：城市售票網www.urbtix.hk 查詢電話3761 6661
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