法國雙簧管超新星香港首演與香港小交響樂團合作及舉行獨奏會

法國雙簧管超新星畢杜出生於音樂世家，可是他並沒有跟隨父親及祖父成為大提琴家，反而投身木管樂的世界並大放異彩，他的演奏足跡遍及歐洲多個城市，演出更同時獲德法公共電視台轉播。他以豐富細膩及極具詩意的演奏贏得觀眾喝彩，被視為管樂界之閃耀新星。他將會與指揮黎志華及樂團合作於6月23日(星期四)演奏佛漢•威廉士的雙簧管協奏曲。在黎志華的帶領下，樂團亦會在音樂會的下半場演奏西貝遼士的第五交響曲，帶出對生命的靱力和不受束縛的原始力量，讓心靈騰飛開闊。
畢杜專程來港，除了與香港小交響樂團合作外，亦會於6月21日(星期二)舉行獨奏會。他將聯同本地鋼琴家李嘉齡，以饒富情感及深意的雙簧管及鋼琴作品，為觀眾締造浪漫之夜。節目來自他剛於今年二月份推出之最新大碟，包括舒曼夫婦的浪漫曲，搭配華爾納及特拉妮舒高娃充滿浪漫時期構想與表達之樂章。
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•適合6歲或以上
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