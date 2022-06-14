法國雙簧管超新星香港首演與香港小交響樂團合作及舉行獨奏會

醫管局豁下的公立醫院，由昨天起推行「疫苗通」政策，原則上只會容許接種了三劑疫苗的市民進入公立醫院的範圍，本意是防止新冠病毒入侵醫院，保護病人和醫護人員，無可厚非。然而，有病人因為個人的理由，包括擔心病...

2022-06-14