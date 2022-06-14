半山干德道高空意外 勞工處發停工通知書 吊船鋼纜斷裂兩工人從20樓墮斃

■死者遺體被舁送殮房。

■警方檢走安全繩。

半山干德道發生奪命工業意外，兩名工人在高空為吊船檢測時，疑吊船鋼纜突然斷裂，從逾二十樓高位置墮下，兩人當場不治。勞工處就意外原因展開調查，已發出暫時停工通知書。有住戶聞見報道感痛心，發起籌款相助。據悉，兩名死者分別為五十二歲李姓男子及五十六歲翁姓男子，均從事吊船檢查工作近五至六年，其中一人與老邁父母同住照顧，有人育有子女，現已成年。昨上午十一時許，兩人在干德道聯邦花園第一座外牆測試吊船時，該吊船其中兩條鋼纜突然斷裂，故連人帶船由約二十多層高的位置直墮下方停車場，嚴重毀爛，零件四散，半空有一條截斷的鋼纜。消息指，死者身上皆佩戴安全帶，但經檢查後發現安全帶斷裂，原因仍在調查。有保安聞聲趕至，赫見兩人昏迷倒地傷重流血，可惜當場證實不治。有死者家屬聞噩耗到場，悲慟認屍；另有屋苑住戶對事件感到痛心，指知悉死者為家庭經濟支柱，「自己都係媽媽，想像唔到如果我爸爸或者老公有事」，故發起籌款，打算「幫得幾多幫幾多」。住戶發起籌款 助遺屬渡難關工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指今次是吊船鋼纜斷裂導致意外，未知是否與耗損等有關；她又指測試旨在檢查其在上落是否出現異常、零件有否故障，認為在離地約一米的低位仍能進行，質問「點解檢船要去到咁高嘅地方驗」，認為僱主要向死者家屬交代。香港吊船專業聯會副會長盧成通接受傳媒查詢時亦指吊船有四條鋼纜，很難會全部斷裂，工人亦有安全繩，形容事件罕見；又強調測試吊船的事前工序相當嚴謹，包括需計算吊船的重量、石屎等的承受力度。